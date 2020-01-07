شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لعمال النظافة: «أنتم أهم عنصر فى المنظومة.. وحل مشاكلكم خلال 48 ساعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حل جميع مشاكل عمال النظافة المتعلقة بتأخر صرف رواتب بعضهم منذ 4 شهور، بالإضافة لصرف بدل الوجبات وبدل العطلات، وذلك خلال 48 ساعة، مؤكدا أنهم أهم عنصر في منظومة النظافة.

وقال المحافظ، خلال لقائه أمس عمال النظافة بأحياء شرق وغرب ومركز المنصورة، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، وبحضور رؤساء الأحياء: «أنا كل ما أعدى على منطقة في المحافظة في أي مكان وليس في المنصورة فقط أتضايق نفسيا لأنى أجد نفس المنظر قبل ما أكون محافظ، الزبالة موجودة ومرمية على الأرض في عدد من الشوارع، مش معقول عندنا كل الرجالة دى ويحصل كده.. أنا لو لبستكم أفرولات هنحارب، أنا معايا فرقة رجالة.. ومش معقول نشوف المنظر ده وانتوا موجودين».

وأضاف: «سنتعاقد مع إحدى الجهات على 20 سيارة مكنسية، لتنظيف كل شوارع المحافظة، وتعاقدنا مع إحدى الشركات لتوريد أدوات النظافة، وحصلت على المواصفات وعينات منها، ونتعاقد على صناديق قمامة كبيرة وصغيرة، وسنجعل الصناديق الكبيرة تحت الأرض، بعيدا عن أيدى النباشين، وأخذنا خطوات كبيرة وتدشينها سيكون في العيد القومى للمحافظة في فبراير المقبل».

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وأشار إلى أن المنصورة عروس تحتاج إلى بعض الرتوش، وقال: «لو وجدنا عمود إنارة مطفى أو أسلاكه طالعه بره أو انترلوك متشال أو المحلات تلقى بالزبالة أمامها يبقى فيه مشكلة، وأنت لو وجدت هذا المنظر في الشارع لن ترضى به».

ووجّه «مختار» حديثه للعمال قائلا: «تخيل نفسك مواطن وده شارعك هتمشى في الشارع إزاى، وتسمح يكون فيه زبالة كده، ومنكم الكثير سافر الكويت أو السعودية أو الأردن أو أوروبا.. هل وجد الزبالة في كل مكان؟.. الدول يقاس تقدمها بمستوى النظافة وإحنا أنظف شعب وديننا بيطالبنا بالنظافة، وأفضل وأكثر دولة لها تاريخ وعقولنا وسواعدنا هي اللى بنت الدول دى حتى عامل البناء كان من عندنا».

وحث العمال قائلا: «عايزين نخلق إرادة جديدة في المحافظة، وهنعمل كشوف بأسمائكم وأعماركم وهنوزع المناطق عليكم بحيث المناطق المزدحمة والهامة يكون فيها الأصغر سنا، والمناطق الهادئة يكون الأكبر سنا، وبحيث كل واحد يكون في مكان يتناسب مع مجهوده في العمل».

ووعد بمكافآت استثنائية للعاملين في المناطق الأكثر نظافة وتجميلا لخلق روح المنافسة.