شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع أوضاع المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها سيناريوهات وإجراءات جاهزة للتعامل مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وإدارتها وفقاً للتطورات، كما أن لديها نظمًا لإدارة الأزمات والتعامل مع التغيرات وإدارتها وقت حدوثها، حيث أصدرت القيادة السياسية توجيهات للحكومة بالجاهزية في هذا الصدد.

وأضاف الوزير، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك إجراءات تحوطية تتضمنها الموازنة العامة للدولة للتعامل على سبيل المثال مع تغيرات الأوضاع بالمنطقة وتأثيرها على سعر البترول، كما توجد إجراءات حكومية للتعاطى مع الاحتمالات والتطورات على الأرض، والتى تؤثر على سعر النفط والموازنة، كما أن البرامج تسير بشكل محسوب للتعامل مع الأحداث المختلفة.

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على صعيد متصل، استقر سعر صرف الدولار محلياً في البنوك والصرافات، أمس، وتراوح سعر الشراء في البنوك العاملة بالسوق المحلية بين 15.97 و16 جنيهاً، وأرجع مسؤولون مصرفيون استقرار سعر الدولار محلياً لارتباطه بمؤشرات الاقتصاد المصرى وتحسنها، لافتين إلى أن سعر العملة الأمريكية محلياً بعيد عن التأثر بتطورات الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة. عالمياً، تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، خلال تعاملات أمس، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا كبيرا، أمس، وصل إلى 13 جنيهًا للجرام الواحد، مدفوعا بارتفاع أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى لها منذ 10 إبريل 2013.

ووصل سعر الجرام عيار 21 لـ704 جنيهات، وعيار 18 نحو 605 جنيهات، وعيار 24 نحو 805 جنيهات، كما وصل سعر الجنيه الذهب لـ5640 جنيهاً. وعلى المستوى العالمى ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، تسليم فبراير، بنحو 1.4%، ليصل لـ1573 دولارًا للأوقية.

وقال نادى نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إن التحركات السياسية بالعالم كان لها أكبر الأثر على زيادة الأسعار عالمياً ومحلياً، وارتفاع أسعار المعدن وتداوله في البورصات، ولكن هناك بطئًا شديدًا في معدلات التداول بسبب نقص السيولة.