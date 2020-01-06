شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الرئيس أسعدنا جميعًا بحضوره قداس عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوجه البابا تواضروس، خلال قداس عيد الميلاد، من كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الاثنين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال «أشكر الرئيس الذي عودنا أن يهنئنا ويهنئ مصر كلها من الكاتدرائية بعيد الميلاد والعام الجديد، بحضوره الذي يفرحنا ويفرح جميع المصريين».

وتابع: «مصر بلادنا الجميلة التي تحيا في هذه المنطقة في العالم، نصلي من أجل سلامها واستقرارها ونهضتها ونموها».

وتابع: «نصلي من أجل مناطق الصراع والعنف الذي نراه يمينًا ويسارًا وفي أماكن عدة، وأصلي أن يبارك الله حياتكم»، متوجهًا بالشكر إلى الله أنه منح الجميع في مصر نعمة السلام.