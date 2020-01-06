شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن عن البرنامج التثقيفي «لقاء العلماء بالشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج «على طريق الاستنارة..لقاء العلماء بالشباب»، ليكون لقاءً شبه دوري، يلتقي فيه نخبة من خيرة العلماء والمثقفين مع الشباب لمدة يوم أو يومين بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية أو بإحدى المديريات الإقليمية للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم، والإجابة على تساؤلاتهم في قضايا الشأن الديني والشأن العام .

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك سيكون من خلال مشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والمعنيين بقضايا الشأن العام، تحصينا لشبابنا من الاختطاف الفكري من جهة، ونقلا للخبرات وتحقيقا لتواصل الأجيال من جهة أخرى، وستكون الفرصة متاحة للمشاركة أمام شباب الأئمة وشباب الجامعات ومختلف شرائح الشباب، كما ستتاح نفس الفرصة أمام الواعظات وطالبات الجامعة ومختلف شرائح الفتيات الشابات من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.