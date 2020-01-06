شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن عن البرنامج التثقيفي «لقاء العلماء بالشباب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج «على طريق الاستنارة..لقاء العلماء بالشباب»، ليكون لقاءً شبه دوري، يلتقي فيه نخبة من خيرة العلماء والمثقفين مع الشباب لمدة يوم أو يومين بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية أو بإحدى المديريات الإقليمية للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم، والإجابة على تساؤلاتهم في قضايا الشأن الديني والشأن العام .
وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك سيكون من خلال مشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والمعنيين بقضايا الشأن العام، تحصينا لشبابنا من الاختطاف الفكري من جهة، ونقلا للخبرات وتحقيقا لتواصل الأجيال من جهة أخرى، وستكون الفرصة متاحة للمشاركة أمام شباب الأئمة وشباب الجامعات ومختلف شرائح الشباب، كما ستتاح نفس الفرصة أمام الواعظات وطالبات الجامعة ومختلف شرائح الفتيات الشابات من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف» تعلن عن البرنامج التثقيفي «لقاء العلماء بالشباب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.