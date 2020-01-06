شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «محدش يقدر يعمل معانا حاجة أو يجرنا هنا أو هناك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس المصريين بعدم القلق من الأحداث الجارية في المنطقة، مؤكدا أنه بوحدة المصريين لن يستطيع أحد الإضرار بمصر أو المصريين.

وأكد الرئيس، في كلمته خلال زيارته للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أن مصر تتعامل بشرف في زمن ليس به الشرف ولا يمكن أن ينصر الله سوى الأشراف والمخلصين والأمناء والمحبين لبعضهم البعض.

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وقال الرئيس: «لا تقلقوا ولا يوجد مجال للقلق طالما كان المصريون يد واحدة وربنا أراد اننا نكون في ظروف صعبة وعلينا اننا نلاحظ أن حالنا كان ممكن يبقى كدة ..محدش يقدر بعمل فينا حاجة أو يجرنا هنا أو هناك.. احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى..وبفضل دعواتكم ربنا يلهمنا الصدق والبصيرة ونبقى شايفين الإجراء الأفضل إلى ممكن نعمله.. وطول ما الشعب المصري يد واحدة محدش يقدر بعمل معانا حاجة».

ووجه الرئيس التهنئة للإخوة الأقباط، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين واسمحوا لي أني أقول استقبالكم جميل ورائع وأننا نحب بعضنا أمر جميل وزي ما اتعودنا في بداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة علينا كلنا».

وطالب الرئيس المصريين بالانتباه لمحاولات الفتن والوقيعة، مؤكدا أن مصر وطن لكل المصريين ولا يوجد تفرقة بين مصري وآخر.

وقال الرئيس: «لازم دايما نخلي بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض..إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم وماتخلوش حد أبدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول بعمل فتنة..البلد دي بلدنا كلنا..ولازم دايما مع بعض وكل واحد يبقى عارف انه زيه زي أخوه مفيش حد له زيادة أو نقص وأي محاولة للفتن أو الوقيعة ننتبه لها ويبقى مخنا وقلبنا أكبر منها».