شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالجيش الليبي: تركيا تعتمد على المرتزقة.. ودخولها أراضينا صعب عسكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن تركيا تبعد آلاف الكيلومترات عن ليبيا، ومسألة دخولها عسكريًا في ليبيا صعب، لأنها لا تملك الأسلحة التي تملكها الدول الكبرى، التي تمكنها من من الدخول في حرب وغزو ليبيا عسكريا.

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وأضاف «المحجوب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عى قناة «صدى البلد»، أن تركيا أرسلت مرتزقة وقامت بدعمهم، موضحا أنه إذا تم دعم الجيش اليبي جويا، سيكون قادرا على مجابهة ومواجهة تركيا، ولن تكون قوات أردوغان قادرة على الصمود أمام الجيش الليبي يوم واحد.

وتابع «المحجوب»، أن الجنود الليبين موجودين على الأرض وقادرين على الصمود وحسم المعركة مع تركيا، مثمنًا دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأن موقفه كان حاسما ولم يميل، لأنه يدرك أن أمن ليبيا من أمن مصر وما يحدث من تركيا تهديد للقومية العربية وليس مجرد ليبيا.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أن مصر ركيزة المنطقة لما تملكه من ثقل وقدرة وقوة في جميع المجالات.