شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمصريين :«نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف.. وربنا مطلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل المواطنون المتواجدون بالكاتدرائية الرئيس السيسي بأعلام مصر، حيث رددوا عبارة «كلنا معاك ياريس»

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المواطنين، وتهنئتهم بعيد الميلاد.

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وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين جميعا، استقبالكم جميل، يظهر أد إيه إحنا بنحب بعضنا، وزي ما اتعودنا في بداية كل سنة نحتفل ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة علينا كلنا».

وتابع «لا زم نخلي بالنا من علاقتنا ببعضنا، إذا كنتم تحبون ربنا حبوا بعضكم، ومتخلوش حد أبدا يدخل بينا ويحاول يعمل فتنة بينا، مصر بلدنا وهتفضل بلدنا كلنا».

وأضاف «بقول للمصريين أنتم قلقانيين من إيه، لا يوجد مجال للقلق، لأن طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة»، مردفا «علينا أن نلاحظ ما يحدث حولنا، كان ممكن يحصل معانا كده».

وأكمل «طول ما الشعب المصري مع بعضه محدش يقدر يعمل معانا حاجة، نحن نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف، وربنا مطلع».