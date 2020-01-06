شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمصريين :«نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف.. وربنا مطلع» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
واستقبل المواطنون المتواجدون بالكاتدرائية الرئيس السيسي بأعلام مصر، حيث رددوا عبارة «كلنا معاك ياريس»
وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المواطنين، وتهنئتهم بعيد الميلاد.
وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين جميعا، استقبالكم جميل، يظهر أد إيه إحنا بنحب بعضنا، وزي ما اتعودنا في بداية كل سنة نحتفل ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد وسنة سعيدة علينا كلنا».
وتابع «لا زم نخلي بالنا من علاقتنا ببعضنا، إذا كنتم تحبون ربنا حبوا بعضكم، ومتخلوش حد أبدا يدخل بينا ويحاول يعمل فتنة بينا، مصر بلدنا وهتفضل بلدنا كلنا».
وأضاف «بقول للمصريين أنتم قلقانيين من إيه، لا يوجد مجال للقلق، لأن طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة»، مردفا «علينا أن نلاحظ ما يحدث حولنا، كان ممكن يحصل معانا كده».
وأكمل «طول ما الشعب المصري مع بعضه محدش يقدر يعمل معانا حاجة، نحن نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف، وربنا مطلع».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى للمصريين :«نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف.. وربنا مطلع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.