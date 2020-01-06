ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.
كما أفادت الحدث العربية فى نبأ عاجل لها أن الرئاسة الفرنسية، قالت إن إيمانول ماكرون يناقش الوضع فى العراق مع ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عبر عن قلقه من خطر التصعيد فى ليبيا، وفقاً لما أعلن عنه قصر الإليزيه فى اليوم التالى لسماح البرلمان التركى لنشر الجيش فى ليبيا.
وفى اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أدان رئيس الدولة الفرنسى الاتفاقات الموقعة مؤخراً من قبل حكومة الوحدة الوطنية: "بشأن القضايا البحرية والأمنية"، فى إشارة إلى النص الموقع فى أواخر نوفمبر مع تركيا لتحديد حدود البلدين، وكذلك "جميع القرارات التى تؤدى إلى التصعيد".
من جانبه، قال الكرملين إن، "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون قد تحدثا عن حل سلمى للأزمة فى هذا البلد".
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