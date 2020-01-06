شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.

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