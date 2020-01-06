وزير الخارجية الفرنسى : لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، إن قاسم سليمانى لعب دورا رئيسيا فى زعزعة استقرار المنطقة، وأضاف أنه ما لم يتم نزع فتيل التوتر اليوم فهناك خطر حقيقي لنشوب حرب فى الشرق الأوسط، وذكر أنه لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران.
وكان وزير الخارجية الفرنسى تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى، وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولى بمواصلة قتال تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، أن رئيس الوزراء أبلغ لو دريان فى اتصال هاتفى أن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان العراقى بطرد القوات الأجنبية.
ودعت مجموعة دول "إي3" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران إلى الامتناع عن أى تحرك ينطوى على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق النووى الذى أبرمته مع القوى العالمية فى عام 2015.
وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر فى العراق وإيران وأكدت على التزامها بمحاربة تنظيم داعش .
وقالت مجموعة "إي3" فى بيان "نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة القتال ضد الدولة الإسلامية وهو لا يزال يحظى بالأولوية. من الضرورى أن نحافظ على التحالف وفى هذا الصدد ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم الضرورى للتحالف".
وأضاف البيان "نحن مستعدون لمواصلة المشاورات مع كل الأطراف من أجل المساهمة فى وقف تصعيد التوتر وإعادة تأسيس الاستقرار بالمنطقة".
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