شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى : لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، إن قاسم سليمانى لعب دورا رئيسيا فى زعزعة استقرار المنطقة، وأضاف أنه ما لم يتم نزع فتيل التوتر اليوم فهناك خطر حقيقي لنشوب حرب فى الشرق الأوسط، وذكر أنه لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران.

وكان وزير الخارجية الفرنسى تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى، وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولى بمواصلة قتال تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، أن رئيس الوزراء أبلغ لو دريان فى اتصال هاتفى أن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان العراقى بطرد القوات الأجنبية.