شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالى بنسيجه الوطنى المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما. كل عام وأنتم بخير"

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