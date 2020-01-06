اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته

الصحة: تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن بمنظومة التأمين بمحافظات المرحلة الأولى

غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية Advertisements

15جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات للجرام

وزيرا خارجية مصر والسعودية يتفقان على رفض التصعيد التركى فى ليبيا

البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة دون خسائر

صور.. انهاء استعدادات حفل "الكاف" بالغردقة وعائلة رونالدو تصل مساء اليوم

طقس الغد بارد وأمطار رعدية على السواحل والحرارة "صفر" فى سانت كاترين

الأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم

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