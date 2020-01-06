شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مارس انتخابات نقابة البيطريين واستقبال الطعون 9 يناير لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى - نقيب الأطباء البيطريين - ان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين فى اجتماعه اليوم 6يناير قرر تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات برئاسة د. البدرى ضيف وكيل مجلس النقابة وعضوية الدكتور محمد القرش الدكتور محمود عفيفى والدكتور عبير موافى ومحسن البوشى.

وأضاف العامرى، في بيان، أصدرته النقابة، منذ قليل، انه تم قبول طلبات الترشيح المقدمة و الاستعانة بلجنة من مستشارى مجلس الدولة و تحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفي ، موضحا انه تم تحديد الخميس 9يناير لاستقبال الطعون ويستمر القبول حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أنه يُحسب للنقيب العام ومجلس النقابة العامة، أنهم سهلوا مهمة إجراء انتخابات التجديد النصفى، وحرصهم على إجرائها على عكس مجلس النقابة السابق الذي عرقل إجراء الانتخابات، مما أدى إلى اللجوء للقضاء، خاصة أن الانتخابات حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القوائم الأولية لأسماء المرشحين، غدا، الثلاثاء، عقب الانتهاء من الاجتماع، مؤكدا أن العملية الانتخابية حتى الآن تسير بشكل طبيعى وهادئ.

كانت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، ونصف عضوية مجلس النقابة العامة، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضى، وحتى 31 ديسمبر 2019، مع استمرار العمل لمدة 3 أيام لتلقى طلبات المُرشحين المُرسلة عبر البريد.

Advertisements

يذكر أن لجنة تلقى طلبات الترشح كانت قد أعلنت عن تلقيها 15 طلبا للترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، من بينهم النقيب العام الحالى، والنقيب العام السابق.