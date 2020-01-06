شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿بالكلمات.. تعرف لحن " ملك السلام أعطنا سلامك " فى كاتدرائية ميلاد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملك السلام أعطنا سلامك، قرّر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، فرّق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد، عمّانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، بمجد أبيه والروح القدس"، تزامنت هذه الكلمات ولحن يا ملك السلام (إبؤرو إنتي تي هيريني)، مع الخطوات الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي على أرضية كاتدرائية "ميلاد المسيح" التي أنشأت حديثًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لتشهد أول قداس لعيد الميلاد بها.

ويعتبر "إبؤرو" لحن فرايحي مبهج ممتلىء بقوة الفرح تؤكده السرعة النشطة والطبقة الصوتية المرتفعة، فيما يتبع هذا اللحن عدة صلوات، حيث يقال في الأولى :"أيها الرب العارف قلب كلّ أحد أنت وحدك قدّوس، بلا خطيئة وقادر على غفران الخطايا، أنت تعلم يا سيدي، أني لست أهلاً لهذه الخدمة المقدّسة، ولست مستحقًّا أن أقترب من مجدك القدّوس، إغفر لي، أنا الخاطئ، برحمتك العظيمة، إمنحني نعمةً ورحمةً، لكي أبتدئ وأُتمّم خدمتك المقدّسة، حسب إرادتك، كن معنا يا سيّدنا وباركنا، لأنّك أنت غافر خطايانا، وضياء أنفسنا وحياتنا، وقوّتنا، ودالَّتنا، لك المجد أيّها الآب والابن والروح القدس الآن وكلّ أوان، وإلى الأبد.. آمين".

أما الصلاة الثانية نصها هو :"أنت يا ربُّ، علّمنا هذا السرَّ العظيم، سرَّ الخلاص. أنت دعوتَنا، نحن الضعفاء، لنكون خدّام مذبحك المقدّس، إجعلنا أهلاً، بقوّة روحك القدُّوس، أن نُقَدمَ ذبيحتَنا هذه، لمجدِكَ العظيم. لك المجد، أيُّها الآب والابن والرُّوح القدس، الآن وكلّ أوان، وإلى الأبد.. آمين".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالى بنسيجه الوطنى المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما. كل عام وأنتم بخير"

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادر مقره الباباوي مصحوبًا بزفة الأساقفة والشمامسة ، وحتى مذبح كاتدرائية ميلاد المسيح، وتزينت الكاتدرائية بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة