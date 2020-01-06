شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الشهر العقارى يتقدم بالتهنئة لـ1102 موظفا جديدا نقلوا للعمل بالمصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه نادى أعضاء الشهر العقارى بالتهنئة لزملائهم الجدد من الاعضاء القانونيين والبالغ عددهم 1102 عضو، والذين صدر بشأنهم قرار النقل من رئيس الوزراء وأدوا اليوم اليمين القانونية امام المستشار عمر مروان وزير العدل إعمالا لنصوص القانون 5 لسنه 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وقال الدكتور أشرف محمدي فليفل المتحدث الإعلامى باسم نادي الشهر العقارى، إن مجلس إدارة النادى توجه بالتهنئة الى زملائهم الجدد الذين انضموا الى العمل بقرار من رئيس الوزراء، متنميا لهم مستقبلا مشرقا بعد انضمامهم الي منظومه الشهر العقاري .

وأوضح فليفل، أن قطاع الشهر العقارى من القطاعات العريقة والمسؤل عن حماية الملكية العقارية والمنقولة وجميع ثروات الوطن، حيث تم إنشاء الشهر العقارى فى عام 1946 ويضم الآن 2400 عضوا قانونيا فقط علي مستوى الجمهورية من حمله الماجستير والدكتوراه منوط بهم حصريا تسجيل ملكيات ومنقولات جميع ابناء الشعب المصرى، بالاضافة إلى مهامه الأخرى.

وأضاف أن مشكلة الشهر العقارى لا تقتصر فى العجز الذى يعانى منه الأعضاء القانونيين المسئولين عن التوثيق فقط بل في العجز الشديد للعمالة في الكتابين والمراجعيين المساحيين وسوء حالة المقرات وضعف شبكه النت وعدم توفير أدوات الطباعة، بالاضافة إلى عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه في العديد من المقرات .

وطالب بضروره توفير أماكن تليق باستقبال المواطن المصري البسيط مشيرا إلى أن المنظومة تحتاج الي فكر جديد وحزمه تشريعات جديده بدلا من التشريعات الصادره منذ نشأه القطاع في عصر الملك فاروق وما بعده وتطوير الشهر العقاري سيكون أفضل بأيدي ابناءه الخبراء والمتخصصين في هذا المجال والمتواجدين علي أرض الواقع مع الجمهور.

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وأكد "فليفل" أن النادى أييد بشدة لتوجهات مجلس النواب الأخيره والمتمثلة في ضرورة استقلال الشهر العقاري استقلالا فعليا وليس مجرد اقوال اعمالا لنص الماده 199 من الدستور المصري.

وكان 1102 موظفا تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى أدوا صباح اليوم الأثنين اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته التهنئة للحضور، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة فى مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذى ادوه اليوم دستوراً في عملهم.

وأكد وزير العدل على مبدأ الثواب والعقاب فمن اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، فى حين سيتم معاقبة من يهمل أو يقصر أو يتعمد المخالفة في عمله، واختتم كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.