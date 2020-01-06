شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة تأكيدا على سماحة الأديان وحتمية الاصطفاف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن معرض اليوم الواحد بمحافظة المنيا، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الاثنين بمسجد الفولى بمدينة المنيا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط. وقالت وزارة الأوقاف: "يأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفي ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، وتحتوي على الكتب التالية: 1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية). 2- بناء الوعي. 3- الإسلام يتحدث عن نفسه. 4- حديث الصيام. 5- الحج والعمرة مناسك وأسرار. 6- غذاء العقل. 7- في رحاب فن المقال. 8- نعمة الماء. 9- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها. Advertisements إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة . ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية : منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30%. يتم صرف عدد (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية . يتم صرف عدد (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية. يتم صرف عدد (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية . خصم 50% على أسطوانة CD – DVD . جدير بالذكر أن المعرض سيقام بالمديريات الآتية على النحو التالي: 1- محافظة بني سويف يوم الأربعاء 8 / 1 / 2020م بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف. 2- محافظة أسيوط يوم الأحد الموافق12 /1/2020م بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة تأكيدا على سماحة الأديان وحتمية الاصطفاف الوطنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.