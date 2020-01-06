شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يطلقن الزغاريد بكاتدرائية العاصمة الإدارية تزامنا مع دخول البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت السيدات المشاركات فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد، الزغاريد تزامنا مع دخول قداسة البابا تواضروس الثانى مقر الكاتدرائية لترأس القداس، والذى يشارك فى حضوره عدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان والفنانين .

فيما رفع المشاركين فى حضور قداس عيد الميلاد الجديد صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى والأعلام المصرية .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة و العودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي، أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والاعلاميين من بوابة 3.

من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح





















Advertisements



























