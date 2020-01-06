شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الهجرة تعلن حصاد أولى محطات مبادرة "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الجهود المبذولة في مبادرة "مراكب النجاة" في أولى محطاتها بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، بدأت وزارة الهجرة أولى المحطات بزيارة محافظة الفيوم يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، واستغرقت يومين، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، حيث هدفت الزيارة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة في إطار خطة العمل التي أعدتها الوزارة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، كما تعد محافظة الفيوم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال القُصّر.

وذكر الإنفوجراف أن السفيرة نبيلة مكرم قد التقت خلال زيارتها لمحافظة الفيوم مع ما يقرب من 10 آلاف شخص ما بين طلاب وشباب وسيدات، بما يخدم أهداف المبادرة والوصول للفئة المستهدفة منها، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأبرز الإنفوجراف مشاركة جهاز تنمية المشروعات في مبادرة "مراكب النجاة" من خلال ما يقوم به من خطط وأنشطة تخص الشباب لدعمهم وتوفير البدائل الآمنة لهم، وتشمل المرحلة الأولى ٣ قرى بمحافظة الفيوم بموازنة قدرها ٣٤ مليون جنيه، تُقدم للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية.

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ومن جانبها، أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس قد عقد بالفيوم، في إطار مبادرة "مراكب النجاة" منذ بدايتها في 26 ديسمبر 2019، ورشتيّ عمل للرائدات الاجتماعيات والصحيات ومحو الأمية والزراعيات وذلك لـ 150 رائدة، من أجل تدريبهن على المشاركة بفعالية في المبادرة من خلال التعريف بأهدافها، كما تم عقد ورشتين لـ 75 رائدة أخرى بخلاف مشرفي الفرع على المبادرة، حيث تمت زيارة ١٥ قرية رئيسية بتوابعها وهي نحو٦٠ تابعًا.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تنفيذ 3 حملات لطرق الأبواب أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2019 بإجمالي 150000 زيارة، استهدفت 161000 فرد (146000 سيدة/ 15000 رجل)، وذلك في 60 قرية وتابعًا على مستوى تلك المحافظة، وعلى هامش حملات طرق الأبواب لمدة 3 أيام، تم استقبال 55 شكوى من السيدات من خلال محاميي مكتب شكاوى المرأة، وتنفيذ 18 قافلة رقم قومي استهدفت استخراج 700 بطاقة لـ 700 سيدة، ليصبح إجمالي المستهدفين لمبادرة "مراكب النجاة" منذ بدايتها هو 18 نشاطًا استهدف 165205 أفراد (149605 سيدة/ 15600 رجل) وذلك جراء الأنشطة التي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.







