​نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون مع بحوث البترول لتطوير البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على التعاون مع كافة الجهات العلمية والبحثية التي تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي.
وأضاف خلال لقائه الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إن جامعة الأزهر ستعقد مؤتمرات دوليا عن البيئة في أبريل المقبل، عن تغيرات المناخ يشارك فيه عدد من الوزارات والجامعات والمعاهد البحثية
ومن جانبه أشاد الدكتور ياسر مصطفى بالدور الذي تقوم به الدراسات العليا بجامعة الأزهر في تطوير الأبحاث العلمية والعمل على رفعة الجامعة، مشيرا إلى أن هناك عدد من أبناء وخريجي المعهد يدرسون في جامعة الأزهر.
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