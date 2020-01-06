السيسي للمصريين: "بنتعامل بشرف في زمن مفهوش شرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصفى علي ومحمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، الاثنين: "إحنا بنتعامل بشرف في زمن مبقاش فيه شرف، وربنا بيدعم المخلصين والمحبين لوطنهم".

وأعطى السيسي، باقة ورود للبابا تواضروس، قائلاً: "أرجو أن هذه الوردة تصل لكل المصريين".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله البابا تواضروس وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية.

ويرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.​