محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة حلوان الكلية، باستدعاء 3 أمناء شرطة؛ لسماع أقوالهم في واقعة سقوط مندوب شرطة من الطابق الخامس بسجن 15 مايو.
كما أمرت باستدعاء طبيب السجن للإدلاء بأقواله، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغًا يفيد سقوط مندوب شرطة من الطابق الخامس للسجن، ولقى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
وصرّحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في وفاة مندوب شرطة بعد سقوطه من الطابق الخامس بسجن 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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