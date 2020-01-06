محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة حلوان الكلية، باستدعاء 3 أمناء شرطة؛ لسماع أقوالهم في واقعة سقوط مندوب شرطة من الطابق الخامس بسجن 15 مايو. كما أمرت باستدعاء طبيب السجن للإدلاء بأقواله، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. كان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغًا يفيد سقوط مندوب شرطة من الطابق الخامس للسجن، ولقى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة. وصرّحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في وفاة مندوب شرطة بعد سقوطه من الطابق الخامس بسجن 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.