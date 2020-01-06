"حادث جامعة القاهرة وكشف غموض مقتل طالب المحمودية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها لمحاولته تصويرها أثناء العلاقة الزوجية

جدد قاض المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجني عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما.

"رقم الجلوس في جيبه".. مأساة طفل دهسه قطار بالبدرشين

لم يكد يلتقط الطفل "أحمد عاشور" أنفاسه بعد أداء امتحان منتصف العام الدراسي، هرول إلى منزله لطمأنة أفراد أسرته الذين ينتظرونه على أحر من الجمر، إلا أن قطار البدرشين كتب سيناريو آخر انخلعت له القلوب.

تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار قضبان السكة الحديد بدائرة المركز.

حادث جامعة القاهرة المروع.. النيابة تستمع لشهود العيان والمصابين

انتقل فريق من نيابة قسم الجيزة، اليوم الاثنين، إلى موقع حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل "لوري" وأخرى ميكروباص بمحيط جامعة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين؛ لمعاينة الحادث، والوقوف على أسباب الحادث، وطالبت النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان، والاستماع لأقوال المصابين لمعرفة ملابساتها.

فيديو متداول كلمة السر.. تفاصيل "خناقة" طلاب ثانوي في الشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على طرفي مشاجرة وقعت بين طلاب مدرسة ثانوي بمحافظة الشرقية.

مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يرصد مشاجرة داخل فناء مدرسة، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين طالبين بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة بندر أبو كبير، وقيام مسئولى المدرسة بالتوفيق بينهما.

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"بتبات بره وفضحتْنا".. تفاصيل مقتل طالبة على يد والدها وشقيقها بحلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل قتل عامل لابنته بمساعدة نجله.

وحسب التحقيقات، فإن الأب ونجله قيدا المجني عليها "ا. م" طالبة، لاعتيادها على المبيت عدة أيام خارج المنزل دون إذن والدها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الضحية بالضرب المبرح، وبعصي خشبية داخل منزلهما بكفر العلو بحلوان، فلفظت أنفاسها الأخيرة.

طالب يثأر من زميله.. أمن البحيرة يكشف غموض مقتل طالب المحمودية

كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، لغز مقتل طالب والتخلص من جثته في مصرف بمركز المحمودية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، بدافع الانتقام.

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة "طالب -مُقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية" بأحد مصارف المياه مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة، وبها جروح طعنيه متفرقة، وآثار دماء بحافة ترعة المصرف، وبسؤال والده قرر خروجه صحبة صديقه "طالب -مُقيم بذات العزبة" وعدم عودته.

المنزل تحول إلى رماد.. مأساة أسرة بلا مأوى بسبب حريق بالعياط

اندلع حريق هائل التهم محتويات منزل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بمنطقة الجزيرة بدائرة مركز العياط.

سائق توك توك يسقط في فخ عصابة الأشقياء الأربعة بالبدرشين

حيلة متكررة لجأ إليها 4 أشخاص لسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

استوقف أحد الأشخاص سائق توك توك يدعى "عاشور" 18 سنة، وطلب منه توصيله إلى قرية الطرفاية، وفوجئ لدى وصوله بـ3 أخرين هددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على الدراجة، ولاذوا بالهرب.