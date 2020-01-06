مصر | حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة بالطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة بالطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة لكشف متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبي لـ 250 سائقًا، وإثبات تعاطي 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات.

وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحمليها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.