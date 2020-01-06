مصر | مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع طفل إثر اصطدام قطار به، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور "أحمد.ع.ج"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به قطار، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي البدرشين العام وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.