شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ تنفيذ أولى فعاليات مبادرة «بناء الإنسان» بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنمية الوعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية التي ستنفذ فعالياتها في مختلف محافظات الجمهورية.

في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب،

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وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير عياد، أن اللجنة التنفيذية التي ستتولى إدارة وتنفيذ تلك الفعاليات عقدت مجموعة من اللقاءات لوضع خطة لتلك الفعاليات في أماكن متنوعة وتحديد المشاركين فيها والجمهور المستهدف لها.

أضاف عياد أنه من المقرر أن يبدأ الأزهر الشريف تنفيذ أولى فعاليات مبادرة «بناء الإنسان» وذلك في مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع طلاب المدارس والمعاهد بالإضافة إلى المواطنين من قاطني تلك المناطق، فضلا عن تقديم مجموعة من المساعدات المختلفة للمستحقين على هامش تلك الفعاليات.

أوضح الأمين العام أن المبادرة تستهدف تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، فضلا التواصل مع أسرهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتأهيلهم لتكوين شخصية أبناءهم وبناء مكوناتها العلمية والاجتماعية حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.

ومن المقرر ألا تقتصر تلك المبادرة على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها على المستحقين في جميع قرى ومدن الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية.