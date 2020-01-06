شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث التصميم النهائي لمشروع تطوير كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا برؤساء الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمسافة 1 كيلو و500 متر بالمنطقة العلوية، وما يوازيها من المنطقة السفلية على النيل، حيث حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس المدينة ومندوبي الهيئة الهندسية للقوات الملسحة، ومسؤولي الطرق وحماية النيل والمرور وشبكة المرافق والتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني بالمحافظة، والأملاك وغيرهم من الجهات المعاونة.

خلال الاجتماع راجع محافظ بني سويف مع الحضور التصميم النهائي للمشروع الخاص بتطوير الجزء السفلي من الكورنيش، وتحويله لمزار ومنطقة حضارية ومتنفس يليق بالمواطن السويفي، حيث قد اجتمع المحافظ بالمسؤولين أكثر من مرة ،ووجه بعدد من الملاحظات المهمة التي تم استيفاؤها من خلال المناقشة الفنية والهندسية مع المختصين، خاصة وأن المحافظ حرص على مراجعة المقترحات الجديدة على التصميم القديم مع الجهات المعنية كالمرور والحماية المدنية وحماية النيل والمرافق، للسرعة في اتخاذ القرار المناسب والبدء في تنفيذ المشروع الحيوي الذي يعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط

كما حرص محافظ بني سويف على مناقشة ومراجعة مراعاة التصميم الجديد لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل منطقة الكورنيش بعد التطوير، من رامبات للصعود والنزول وأماكن انتظار وسير، قائلا (تطوير الكورنيش حلم لكل أهالي المحافظة دون استثناء، وأنا حريص أن يتاح لكل المواطنين خاصة المواطن البسيط الذي يمثل الكورنيش أهمية كبيرة، وأيضا حريص كل الحرص على اتاحته بالشكل المناسب لذوي الهمم، فالدولة تضعهم في مقدمة الاهتمام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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يتضمن التصميم الجديد حلولا لبعض العوائق التي كانت في التصميم القديم، في مقدمتها أماكن انتظار السيارات، حيث تم الاتفاق على توسعة الباركينج القديم ليسع أكثر من 94 سيارة، بجانب إدراج أماكن انتظار أخرى لتستوعب كل أعداد السيارات المحتملة مع توفير الحلول المرورية الفاعلة، بجانب أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم مراعاة عنصر التكلفة الأقل في تنفيذ ذلك.

كما تضمن التصميم بعد البنود المهمة، مثل: تنفيذ مرسى لتنشيط السياحة النيلية بالمحافظة، ومسرح مكشوف على مساحة 350 متر،وأماكن انتظار مناسبة،وممشى يناظر الممشى العلوي،وملاهي أطفال،مع مراعاة العنصر الجمالي في تنفيذ الأعمال وتحويل الشاطئ إلى مظهر حضاري بديلا للعشوائية الحالية بمنطقة الشاطئ ،أيضا أنه تمت مراعاة أن تكون الأعمال غير حاجبة لرؤية النيل، حيث شدد المحافظ قائلا ( التطوير تحت شعار رؤية النيل حق لكل مواطن، فلن يتم تنفيذ أي أعمال تحجب رؤية النيل على طول الكيلو ونصف المزمع تطويرها)

كما قرر محافظ بني سويف اسناد تصميم الهوية البصرية للمحافظة لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف ،على أن تشتمل على مكونات جديدة تظهر الجوانب الحضارية والعصرية والتاريخ والطابع الشعبي للمجتمع السويفي ،لتمثل عنصر جذب وترويج للصورة الايجابية والحضارية والمقومات والميزات النسبية التي تتوافر للمحافظة

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الخطوات المبدئية للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، حيث أفاد مندوبو الهيئة الهندسية، بأنه سيتم البدء في أعمال الجسات اللازمة للبدء في تتنفيذ المشروع مباشرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال التطوير بالجزء العلوي من الكورنيش بمسافة موزاية 1كيلو و500 متر، والذي تضمن أعمال توسعة واعادة تصميم ورصف وانارة بأعمدة ديكورية