شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: ندعم جهود اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية لتحويل مبادئ الوثيقة لواقع ملموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بلقاء أعضاء اللجنة الدولية لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، اليوم الإثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، معلنا عن دعمه للجهود التي تبذلها في تفعيل بنود الوثيقة لتحويلها إلى واقع ملموس.

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وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «‏سعدت بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية.. واطلعت على دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتآخي والسلام العالمي».

وتابع: «ندعم جهودها لتفعيل مبادئ الوثيقة إلى واقع تعيشه جميع شعوب العالم».

يذكر أن اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية شكلت بقرار من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي وتتكون من تسعة أعضاء؛ ويترأسها المطران ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان؛ لمدة عام بالتناوب مع الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ويترأس أمانتها المستشار محمد عبدالسلام القاضي بمجلس الدولة المصري، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.