شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالجيزة لاستقبال عيد الميلاد.. والمحافظ يوجه برفع الإشغالات بمحيط الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت محافظة الجيزة بفرق النظافة بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة، استعداداً لإحتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من محيط الكنائس، مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتركيز على أعمال التجميل، كقص الأشجار والكنس والتجريد، وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع، وإجراء الصيانات اللازمة لها .

كما وجه المحافظ هيئة النظافة برفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات، وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها ،مؤكداً على إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة .

كما قرر المحافظ إيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين.

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وتم مراجعة مخرات السيول بمركزي ومدن الصف وأطفيح، للتأكد من جاهزيته، ومتابعة الأرصاد الجوية، للوقوف على الحالة الجوية للمحافظة خلال الأعياد.

ولفت «راشد» إلى أنه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار، في حاله هطول الأمطار، والإهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، لتسيير الحركة المرورية.

كما طالب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيًا بإنتظار أي سيارات بمحيط الكنائس .

ومن جانب أخر قام المحافظ بزيارة كنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة، للمشاركة في الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن ما تشهده الدولة ممثلة في عنصري الأمه من ترابط وتحاب لهو الدعامه الرئيسية للحفاظ على الوطن، ومواجهة كافة محاولات التفرقة، التي يحاول البعض زرعها بغرض التخريب، متمنياً للحضور من رعايه الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء .

حملات نظافة و رفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

حملات نظافة و رفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

حملات نظافة و رفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

حملات نظافة و رفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

حملات نظافة و رفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد