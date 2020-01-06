شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح: «البلد دي هتفضل لينا كلنا.. محدش ليه حته أزيد من التاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في احتفالية عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية في العاصمة الإدارية إن «استقبالكم لي كان رائعًا جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة علينا كلنا».

وأضاف السيسي، خلال حضوره احتفالية عيد الميلاد: «لازم دائمًا نكون مخليين بالنا بعلاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، متخلوش حد أبدًا يدخل بينا، ويوقع بينا، أو يعمل فتنا بيننا».

وتابع: «البلد دي هتفضل لينا كلنا، محدش ليه حته أزيد من التاني، ولازم نكون دائمًا مع بعض، وأي مواطن لازم يعرف أن زيه زي أخوه».