شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن مفهوم سماحة الأديان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن مفهوم سماحة الأديان من جهة وحتمية الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات من جهة أخرى.
وأكد أن السماحة الحقيقية لا بدّ لها من قوة تحميها وترسخها، وإلا صارت ضعفًا لا تسامحًا، فالقوي هو المؤهل للتسامح، أما الضعيف فلا يملك خيارًا آخر أصلا، ومن ثمة فلا بدّ من امتلاك عناصر القوة بالجهد والعرق والتعب.
وأضاف وزير الأوقاف: «لا شك أن الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا القائد الحكيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وأن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات من أهم عناصر القوة، واجب الوقت».
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