شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «نحن نتعامل بشرف.. ومفيش داعي لأي قلق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب أن نقف بالمرصاد ضد أي محاولات للفتنة.
وتابع السيسي، خلال حضوره احتفال عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية: «أنا شايف المصريين قلقانين، ومفيش مجال للقلق أبدًا، لأننا مع بعض، وطول ما إحنا مع بعض محدش هيقدر يعمل فينا حاجة».
وأردف: «ربنا أراد أننا نكون في ظروف صعبة، ولكن ده يخلينا ننتبه ونخلي بالنا، ونلاحظ أن ممكن تكون ظروفنا زي البلاد اللي حوالينا، وطول ما إحنا أيد واحدة محدش يعمل معانا أو فينا حاجة»، مضيفًا: «نحن نتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف، وربنا لا يمكن إلا أن ينصر الشرفاء والطيبين».
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