شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس عد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد».

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