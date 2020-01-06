شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد. وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس، وصافح السيسي الأباء والكهنة الذي اصطفوا لاستقباله.

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