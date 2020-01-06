شكرا لقرائتكم خبر عن صقيع وأمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية لهطول أمطار رعدية غزيرة، مساء الاثنين، وذلك استمرارًا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة منذ الأسبوع الماضي.

وصاحب هطول الأمطار نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، ما أثر على ارتفاع أمواج البحر وتوقف حركة الملاحة البحرية وكافة أعمال الصيد بجميع الموانى وشواطى المدينة.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودها لكسح مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق بكافة أنحاء المدينة الساحلية.

ووضعت شركة الصرف الصحي تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار.

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وفي سياق متصل، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الدخيلة والاسكندرية امام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الامواج عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح «الغندور» إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد شاهين على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

يشار إلى ان الإسكندرية تعرضت على مدار الاسبوع الماضى لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة رأس السنة التي استمرت 4 أيام وانتهت أمس الأول ومن المقرر أن تضرب نوة «الفيضة الكبرى» سواحل الإسكندرية الأسبوع المقبل وتستمر 6 أيام، ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.