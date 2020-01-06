شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد: كل عام وأنتم بخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن «يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما»، مختتمًا بقوله: «كل عام وأنتم بخير».

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نقلت السفارات المصرية بالخارج تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجاليات المصرية بالخارج والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم السعادة والسلام.

ونقلت السفارة المصرية في ليبرفيل بالجابون على موقعها الرسمي تهنئة الرئيس، التي جاء نصها كالتالي: «الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار، مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير».

فيما نقلت عدد من السفارات على مواقعها تهنئة الرئيس للجاليات المصرية بالخارج منها السفارة المصرية بانجامينا بدولة تشاد، وموزمبيق وكينيا والكونغو برازفيل وعدد من السفارات المصرية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا.