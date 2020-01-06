شكرا لقرائتكم خبر عن قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم «المصري اليوم» بثًا مباشرًا لقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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