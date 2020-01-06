شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية» تنفي ردم أجزاء من شاطئ ميامي المجاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ما تردد عن ردم أجزاء من شاطئ ميامي المجاني.

Advertisements

وأوضح رشاد، في بيان، الاثنين، إن أعمال الردم بالشاطئ المشار إليه تنفذها الإدارة العامة لحماية الشواطئ لإنشاء طريق خدمة لمرور المعدات والمركبات لمعالجة أعمال النحر التي تعرض لها الكورنيش بسبب نوات الشتاء.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور لسيارات تقوم بإلقاء كميات من الرمال بمياه البحر بالشاطئ المجاني بمنطقة ميامي.

وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه سيتم إزالة الردم والطريق المؤقت فور الانتهاء من أعمال تغذية الشاطئ بالرمال لحمايته من النحر خلال نوات الشتاء.