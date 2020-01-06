شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن تشهد حفل الغرفة التجارية بالقاهرة لتكريم غادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حفل تكريم الغرفة التجارية بالقاهرة لوزيرة التضامن الاجتماعى السابقة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا على دورها المجتمعى ودعم المجتمع بكافة شرائحه خلال فترة توليها المنصب الوزاري.

كما ناقش الحضور على هامش الحفل تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الغرفة وبنك ناصر الاجتماعى لربط التدريب بالتمويل الخاص بقرض مستورة، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب.

























وقدمت نيفين القباج" الشكر إلى غادة والى " مشيرة إلى أنها كانت رفيقة درب وعاشوا معنا تحديات كبيرة ودخلوا إلى الحكومة بحب وإخلاص لخدمة مصر لافته إلى أنها تكن مكانة خاصة لوزارة التضامن الاجتماعى فهى وزارة استقبلتها بصدر رحب ولم يدخر العاملون بها جهدا فأصبحت قضاياهم مشتركة، متمنية أن تكون أهلا لهذه الثقة، كما قدمت "القباج" الشكر إلى الغرفة التجارية، مؤكدة أن شعار الوزارة فى المرحلة المقبلة هو الانتقال من الدعم إلى الإنتاج، مضيفة أن الدعم سيظل موجودًا لكننا سننتج أكتر.

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من جهتها، أعربت غادة والى عن سعادتها بالتكريم، وفخرها الشديد بتواجد الدكتورة نيفين القباج على رأس وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أنهل تشعر بتقدير كبير واحترام للغرفة التجارية لأنه مكان عريق نشأ منذ أكثر من 100 سنة، ويجمع أكبر تجمع للمصريين فى مجتمع منظم ويعتبر أكبر منظمة مجتمع مدنى تجمع 600 ألف عضو له أهمية كبرى بالنسبة للدولة والمصريين.

وأضافت "والي" أن الغرفة التجارية تنظيم يحمى ويدعم وينظم ويساهم فى الاقتصاد المصرى، وأعطت قياداته الكثير لمصر وأسهمت إسهامات عديدة، لافته إلى أن القضاء على الفقر متصل بالعمل والعمل متصل بالتجارة والصناعة والزراعة ويجب أن نساعد كل تجار مصر.

وفى ذات السياق، قال إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الله يختص بعض الناس يجرى على أيديهم الخير ووزارة التضامن هى الوزارة التى يعطيها الله ثواب إضافى فوق العمل لأن كل مشاريعهم لخدمة الناس وطبقات المجتمع.

من جهتها، قدمت ليلى البيلى مسئولة لجنة المرأة وَالتجارة بالغرفة التجارية التهنئة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مشيرة إلى أنها تنضم لسيدات مصر العظيمات، مضيفة أن تكريم غادة والى اعترافا بما قدمته خلال مسيرتها من جهد وعطاء تُوج بمنصبها الدولي.

وأضافت: "نحن السيدات لنا الشرف والفخر الكبير بهذه السيدة التى لم تدخر جهدا داخليا وخارجيا.