شكرا لقرائتكم خبر عن أكمنة على الطرق وخدمات أمنية لكافة كنائس القاهرة بسبب أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، كافة الكنائس ودور العبادة اثناء القداس ولحين الانتهاء من احتفالات أعياد الميلاد، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خلال تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، فى إطار من الشرعية وسيادة القانون وتحقيق الانضباط، وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووضعت خطة المديرية لتأمين الاحتفالات، مشددًا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ بنود تلك الخطة، مع مراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع الاستعانة بالشرطة النسائية لفحص المترددات على دور العبادة بالتعاون مع مسئولى تلك الدور، مع تعاون المواطنين لإنجاح الخطط الأمنية، بعد ثقة المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن .

وتضمنت الخطة تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع انتظار السيارات بها، واستحداث ممرات لمرور الزائرين والمصلين لإحكام السيطرة حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات.

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واشتملت بنود الخطة على قيام ضباط إدارة المفرقعات بالمديرية بفحص كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس والتأكد من صلاحيتها، وإعداد خطة مرورات دورية لفحص كافة نطاقات دور العبادة المسيحية، وكذلك تعيين عناصر الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية البحثية والنظامية أمام الفنادق والمحلات العامة والملاهى التى تشهد احتفالات.

كما شملت الخطة نشر وتوزيع الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع والارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام فى هذه الأماكن قبل وأثناء الاحتفالات، وكذلك تكثيف الخدمات المرورية فى الشوارع، وفى مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة.

وفى ذات السياق، حرص اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على تفقد الخدمات المعينة على الكنائس وناقش الضباط والأفراد المعينين بتلك الخدمات للوقوف على مدى استيعابهم لواجباتهم وتنفيذهم لتعليمات الخدمة بما يحقق المستهدف من تحقيق أقصى درجات التأمين، كما تم التأكيد على توجيهات وزير الداخلية بتواجد المستويات الإشرافية من القيادات ميدانيًا للإشراف، ومتابعة تنفيذ خطة العمل خلال تلك الاحتفالات وحتى انتهائها.