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شكرا لقرائتكم خبر عن أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «مبارك شعبى مصر».. البطريرك يوجه كلمة مصورة بـ12 لغة ويترأس القداس.. أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. احتفال حاشد وقداس مبهر بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. القيادات وكبار رموز الدولة يهنئون الأقباط.. والبابا تواضروس: عيشوا بالحب واعملوا الخير وتذوقوا الجمال.
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ـ «مبارك شعبى مصر».. البطريرك يوجه كلمة مصورة بـ12 لغة ويترأس القداس.. أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. احتفال حاشد وقداس مبهر بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. القيادات وكبار رموز الدولة يهنئون الأقباط.. والبابا تواضروس: عيشوا بالحب واعملوا الخير وتذوقوا الجمال
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