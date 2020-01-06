شكرا لقرائتكم خبر عن أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «مبارك شعبى مصر».. البطريرك يوجه كلمة مصورة بـ12 لغة ويترأس القداس.. أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. احتفال حاشد وقداس مبهر بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. القيادات وكبار رموز الدولة يهنئون الأقباط.. والبابا تواضروس: عيشوا بالحب واعملوا الخير وتذوقوا الجمال.



واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ «مبارك شعبى مصر».. البطريرك يوجه كلمة مصورة بـ12 لغة ويترأس القداس.. أم الدنيا تحتفل بـ«ميلاد المسيح».. احتفال حاشد وقداس مبهر بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. القيادات وكبار رموز الدولة يهنئون الأقباط.. والبابا تواضروس: عيشوا بالحب واعملوا الخير وتذوقوا الجمال

ـ شكرى فى جولات مكوكية لوقف العدوان التركى على ليبيا.. وزير الخارجية يجرى مباحثات مع نظيريه السعودى والأردنى فى الرياض.. مصر توقع على ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.. واجتماع فى القاهرة بحضور 4 وزراء خارجية أوروبيين وتحذير من تداعيات "الغزو"





Advertisements

ـ محمد صلاح يدافع عن عرش أفريقيا أمام مانى ومحرز.. العالم يترقب ملك أفريقيا الجديد فى الغردقة

ـ استمرار المبادرة 5 سنوات.. فحص 8 ملايين طالب ضمن "100 مليون صحة"





ـ تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة مدبولى وعضوية عامر و8 وزراء.. تشجيع الاستثمار.. تذليل العقبات أمام المستثمرين.. ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.. أبرز المهام

ـ لأول مرة منذ سنوات.. وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يزور مصر.. بحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية المرحلة المقبلة.. والإصلاحات الهيكلية والتشريعية لزيادة تمكين القطاع الخاص









ـ جوائز الجولدن 77.. رامى يوسف يرفع اسم مصر كأفضل ممثل فى مسلسل عالمى