شكرا لقرائتكم خبر عن معلم الكاتدرائية يبدأ تراتيل الميلاد قبيل بدء قداس العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المعلم إبراهيم عيد كبير شمامسة الكاتدرائية تراتيل عيد الميلاد المجيد باللغة القبطية، وذلك من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتولت الكشافة الكنسية بالتعاون مع حرس الرئاسة تنظيم الداخلين إلى القاعة من الشخصيات العامة وشعب الكنيسة فى انتظار ترأس البابا لصلوات القداس الإلهى فى تمام السابعة مساءً.

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة، والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهى.

أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1

بينما دخول حاملى دعوات الشعب والاعلاميين من بوابة 3 مترجليين

من جانبه، أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020، وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.

وقال البابا فى رسالته التى قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب.

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أما العطية الثانية فهى عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هى تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

واختتم البطريرك: اهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية

كانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس بحضور 8 وزراء ومندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية حيث شارك فى الاحتفال وزراء التموين والتضامن الاجتماعى والهجرة والإعلام والبيئة والمجالس النيابية.

تقدم القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالشكر لرئيس الجمهورية على جهود الدولة في تقنين الكنائس غير المرخصة حيث كشف عن تقنين أوضاع 271 كنيسة.

وأضاف خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد: أسست الدولة لنا هيئة أوقاف إنجيلية وهو حلم كان بعيد المنال، واستشهد بأحد أقوال المفكر اللاهوتي الأرثوذكسي القمص متى المسكين إذ قال زكي إن حد أهم معاني ميلاد المسيح إنه يعطي معنى مختلف وجديد للحياة فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية إنها طريقة للعيش لتقبل الأخر، وأضاف فى كلمته: يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان.