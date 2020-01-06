شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء "ينفى تقديم محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تقديم المستشار محمد عبد الوهاب ،الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار بإستقالته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبحسب ما أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء لـ"الخليج 365" ، أنه لا صحة لخبرتقديم رئيس هيئة الاستثماربإستقالته وأنه حضر اليوم إجتماع المجموعة الإقتصادية الذى انتهى منذ قليل".

وأضاف المصدر ، أن رئيس الوزراء التقى رئيس هيئة الاستثمار وتم مناقشة طلبات المستثمرين التى قدمت للهيئة خلال الفترة الماضية ، ومنهاطلباً مقدماً من جانب مستثمر كويتي لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادي؛ وذلك بغرض التوسع في أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحي يضم فندقاً وشققاً فندقية ووحدات إدارية ومركزاً تجارياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل.

ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لطلب آخر مقدم من مستثمر أردني للدخول في شراكة مع القطاع العام بمصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة ملياري جنيه، وذلك بحكم خبرته في إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، ولهذه الشركة فروع في كل من رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن.

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كما ناقش رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبد الوهاب، طلباً آخر مقدماً من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية؛ للحصول على قطعة أرض في مدينة الشروق؛ لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة 72 فداناً، تضم عدداً من الكليات الطبية، بالاتفاق مع جامعات بريطانية، إلى جانب إنشاء مستشفى تعليمي دولي تضم 300 سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجاريّ، ومجمع سكني يضم سكناً للطلاب.. وبالفعل تقدم المستثمر لوزارة الإسكان، ودفع مقدم الحصول على الأرض، ويطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم، فأكد رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الاستثمارات في المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمني واضح لبدء تنفيذ المشروع.

كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لطلب أحد المستثمرين في المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10,000م داخل المنطقة الحرة؛ سعياً لتوسعة وتطوير شركته المتخصصة في صناعة البويات والدهانات الصناعية، والتي تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم، وخاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

وخلال اللقاء، نوّه المستشار عبد الوهاب إلى أنه سيتم اصطحاب عدد من كبار المستثمرين من دول الخليج، في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بها.