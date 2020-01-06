شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وزيرا يصلون كاتدرائية العاصمة الإدارية للمشاركة بقداس عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الوزراء على المشاركة فى حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث وصل كل من وزير الكهرباء محمد شاكر ، وزير الإنتاج الحربى محمد العصار ، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

كما شارك عدد من أعضاء مجلس النواب فى حضور قداس عيد الميلاد الجديد ومنهم النائب مصطفى بكرى والنائب نادر مصطفى والنائبة مى محمود والنائبة مارجريت عازر والنائب شادى أبو العلا والنائب ماجد أبو الخير والنائب سولاف درويش والنائبة ايناس عبد الحليم وأخرين بالإضافة إلى الفنان هانى رمزى .

فيما شارك أيضا عدد كبير من السفراء ووفود من القوات المسلحة والشرطة .

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ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة

من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة و العودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي، أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والاعلاميين من بوابة 3.

من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.