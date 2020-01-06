شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بقاء قوات التحالف مهم لمصلحة وأمن العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مورجان أورتاجوس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بقاء القوات الأميركية والتحالف مهم لمصلحة وأمن العراق، وتابعت:"أصبنا بخيبة أمل كبيرة جراء تصويت البرلمان العراقي لإخراج قواتنا".

وأضافت "أورتاغوس"، خلال لقاء لها عبر الأقمار الصناعية بقناة "الحدث"، أن الولايات الأمريكية المتحدة ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها وأمنها تجاه أى اعتداء إيرانى، وتابعت:"سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا ولدينا 52 هدفاً إيرانياً حال أن لحق الأذى بمواطنينا ".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن النفوذ الإيرانى فى العراق يزعزع الأمن والاستقرار بالعراق، وتابعت:"روسيا ساعدت إيران وتسببت فى مقتل مئات الآلاف من المواطنين السوريين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي الأحد ، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير وقيادي بالحشد الشعبي العراقي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش".

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ووافق البرلمان العراقى، على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف الدولى، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدها البرلمان للحديث حول وجود القوات الأمريكية داخل العراق.