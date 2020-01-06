شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: قتل قاسم سليمانى قرار أمريكى بحت وقلقون من دعم إيران لجماعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنس ستولتبرج أمين عام حلف الناتو، إن قرار قتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، هو قرار أمريكى بحت، ولم تستشير الولايات المتحدة الأمريكية دول الحلف به، مشيراً إلى أن الحلف قلق من دعم طهران للجماعات الإرهابية، وتابع:"متفقون على ضرورة ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا".

وأضاف أمين عام حلف الناتو خلال مؤتمر صحفى، أن أعضاء الحلف دعوا إلى ضبط النفس والتهدئة، وعلى إيران الإحجام عن المزيد من العنف والتصعيد فى المنطقة، وتابع:" مستعدون لاستئناف مهمة التدريب في العراق عندما يسمح الوضع".

ويعقد حلف شمال الأطلنطي اليوم الاثنين اجتماعًا استثنائيًا فى بروكسل، لبحث الأزمة بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، ولقيا قاسم سيلمانى وأبو مهدي المهندس القيادى فى الحشد الشعبي مصرعهما فى قصف أمريكى استهدف سيارتهما فى العراق الجمعة ، وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين اليوم الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى القائد بالحرس الثوري الذي قُتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة فى العراق، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى. وعرض التليفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة .

وكان حسن دهقان، المستشار العسكرى للمرشد الأعلى بإيران، قال إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكريا بالتأكيد، وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية، جاء ذلك في مقابلة لدهقان مع شبكة CNN الإخبارية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".