شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مصر والسعودية يتفقان على رفض التصعيد التركى بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر " الخليج 365" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها وزيرا خارجية مصر والسعودية يتفقان على رفض التصعيد التركى فى ليبيا، حيث اتفق وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركى فى ليبيا لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولى، وأكدا - خلال المباحثات التى عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض - على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

وزيرا خارجية مصر والسعودية يتفقان على رفض التصعيد التركى فى ليبيا

اتفق وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركي فى ليبيا لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولى، وأكدا - خلال المباحثات التى عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض - على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

طقس الغد بارد وأمطار رعدية على السواحل والحرارة "صفر" فى سانت كاترين

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء، نشاط للرﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة الغربية ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.

رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة الاستثمار لوزارة النقل لعام 2020-2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماعاً لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال العام المالي 2020/2021، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولى الوزارتين.

مصرع وإصابة 14 شخص فى تصادم نقل وميكروباص بمحيط جامعة القاهرة

قال مصدر أمنى، أن لورى كان يسير عكس الاتجاه اصطدم بميكروباص فى شارع الجامعة مما أدى الى وفاة 3 أشخاص و إصابة 11 آخرين.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود وفيات في حادث تصادم بشارع الجامعة، وانتقلت قوات الأمن بقيادة العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة، ومدير مرور الجيزة اللواء محمود عبد الرازق، للمعاينة.

انهاء استعدادات حفل "الكاف" بالغردقة وعائلة رونالدو تصل مساء اليوم

يضع المنظمون لحفل الاتحاد الافريقى الكاف لتوزيع جوائز أفضل لاعب فى القارة السمراء لعام 2019 اللمسات النهائية للتجهيزات اللوجستية، حيث جارى تجهيز القاعة التى ستستضيف الحفل داخل أحد منتجعات سهل حشيش بالغردقة، وكذلك ممرات دخول وخروج الضيوف.

غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت ،غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية ، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

15جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات للجرام

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الاثنين 6 يناير 2020 ارتفاعا كبيرا فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر، إذ ارتفعت الأعيرة المختلفة حوالي 15 جنيها للجرام، فى ظل زيادة كبيرة في سعر أوقية الذهب عالمياً، حيث سجل سعر الذهب عالميا ارتفاعات ملحوظة بنسبة تجاوزت 3.2% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.

الرئيس السيسي يهنىء أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين - "الأخوة والأخوات..أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أفواج من السائحين يشهدون تعامد الشمس على معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر

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شهد عدد من السائحين والمصريين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس فى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى محافظة الأقصر، وذلك وسط أجواء من البهجة لرصد تلك الظاهره بصورة سنوية.

الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.





مرصد الإفتاء: العالم تعرض لـ1000 هجوم إرهابى راح ضحيتها 14 ألفًا فى 2019

أطلق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تقرير الإرهاب السنوى لعام 2019، وأكد التقرير السنوى أن عام 2019 شهد أكثر من (1000) عملية إرهابية فى أكثر من (42) دولة، راح ضحيتها أكثر من (13688) شخصًا ما بين قتيل وجريح، حيث سقط ما يقارب (6748) قتيلًا و(6940) مصابًا جراء تلك العمليات، يأتى ذلك فى ظل العديد من المتغيرات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

أمطار وعاصفة وصقيع بطقس الـ96 ساعة المقبلة

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من اليوم الإثنين ولمدة 96 ساعة مقبلة حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تمتد لعدة مناطق متفرقة.

رئيس الوزراء يبحث فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً؛ لمناقشة سُبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل اليوم الاثنين الموافق 06/01/2020 هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، حيث أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او إصابات.

مباحثات مصرية ـ أردنية فى الرياض بين شكرى والصفدى

قام وزير الخارجية سامح شكري، فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الليلة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة، من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين حيث يتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي.

التعاون الدولى: وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يزور مصر يناير الجارى

بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

تعرضت الأرصفة الجديدة فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى للانهيار، بعد أن قامت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بإزالة الأرصفة القديمة، التى لم تكن بها أى مشكلات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 30 ألفًا و632 مواطناً أفريقياً بكل من دول جنوب السودان، تشاد وإريتريا، وتقديم العلاج بالمجان لـ376 مواطناً، وذلك منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي