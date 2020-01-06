قوات الجيش الليبى تسيطر على مدينة سرت وتبدأ عملية التمشيط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش الليبي على مدينة سرت بعد مهاجمة المدينة من خمسة محاور عسكرية، وتأمين عدد من المناطق الحيوية منها ميناء سرت وقاعدة القرضابية.

وسيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، بالكامل على ميناء مدينة سرت شمالي البلاد.

وأشارت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة "بوهادي" شرق مدينة سرت، وأن ميليشيات "الوفاق" انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

ولفتت القناة إلى أن دخول الجيش الليبي سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات "الوفاق"، موضحة أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

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وشددت على أن سيطرة الجيش الليبي على كتيبة الساعدي، يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية، موضحة أن هناك اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات التابعة للوفاق عند البوابة 17 على المحور الشرقي.