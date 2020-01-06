​محافظ الفيوم يلتقي وفد منظمة خريجي الأزهر ويؤكد دعمه لأنشطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاثنين، مسئولي فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه، وبحث أوجه التعاون الفترة المقبلة.

ورحب محافظ الفيوم بالوفد، مؤكداً قيمة الأزهر الشريف لدى الجميع، والذي يعد قبلة العلم والمعرفة، وحصناً من حصون الدين والوطن.

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وأشاد بجهود المنظمة الحثيثة في دعم الدين والوطن، ودورها في نشر صحيح الدين ودحض الأفكار الغريبة والهدامة.

وناقش الأنصاري، سبل التعاون الدائم والمستمر مع المنظمة، وأكد على أن كافة إمكانيات المحافظة مسخرة لتحقيق الأهداف الوطنية للمنظمة، وخاصة ما يتعلق منها ببناء الإنسان المصري المستنير، ودعم أواصر الإخوة والمواطنة بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتطوير الخطاب الديني بما يلائم احتياجات المجتمع الحقيقية والتحديات التي يواجهها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبد العاطي مسؤول الفرع، على تطلع فرع المنظمة لاستمرار التعاون المثمر مع المحافظة، بما يحقق أهداف الدولة المصرية في بناء العقل الجمعي المصري المستنير، ودعم قيم المواطنة والانتماء، ونشر روح التسامح والانتماء بين المواطنين.