وزير الأوقاف: "مفهوم سماحة الأديان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة عن مفهوم سماحة الأديان من جهة وحتمية الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن السماحة من شيم الأقوياء لا الضعفاء، ولا بدّ لها من قوة تحميها.

وأكد في بيان له الإثنين، أن السماحة الحقيقية لا بدّ لها من قوة تحميها وترسخها، وإلا صارت ضعفًا لا تسامحًا، فالقوي هو المؤهل للتسامح، أما الضعيف فلا يملك خيارًا آخر أصلا، ومن ثمة فلا بدّ من امتلاك عناصر القوة بالجهد والعرق والتعب.

​وتابع وزير الأوقاف: "لا شك أن الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا القائد الحكيم، وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وأن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات من أهم عناصر القوة، وذلك واجب الوقت".