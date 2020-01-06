وزيرا البترول والتعليم ورئيس القضاء الأعلى والنائب العام يهنئون البابا بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم.

كما استقبل البابا، المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، اللذين أتيا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم.

واستقبل قداسة البابا أيضا، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووفدًا من قيادات الوزارة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم.

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ضم الوفد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية، والدكتور عبدالله إبراهيم الخبير ورئيس المكتب الفني بالوزارة.

تناول الحديث أثناء اللقاء جهود الدولة والوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية واستراتيجية التعليم التي انتهجتها الوزارة في الفترة السابقة والتي بدأت تؤتي ثمارها.

كما دار حديث عن أهمية غرس القيم في الأطفال وبناء الفكر التكويني لهم لتكوين جيل جديد رجال للمستقبل قادر على النهوض بالوطن، ودور الكنيسة في مشروع تدريب ألف معلم تربية دينية مسيحية على مستوى جميع المحافظات.