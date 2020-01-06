تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها لمحاولته تصويرها أثناء العلاقة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاض المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجني عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقًا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.